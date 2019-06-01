Son Dakika Haberleri: Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)

19 dakika önce

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIMDenizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla saldırıda hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2), System.String[]

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIM
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla saldırıda hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sırtına gelen parke taşı nedeniyle kaburgalarında kırık ve akciğerinde hasar oluştuğunu belirten Yalman, "Bir yıldır bu adamdan sürekli tehdit alıyorduk. Bizi gürültü gerekçesiyle tehdit ediyor. Daha önce savcılığa şikayet etmiştim, koruma talep etmedim. Önlem olarak, evimin çevresine güvenlik kamerası taktırdım. Önce bana şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından yarı çıplak balkondan inip, bana parke taşı ve nacakla saldırdı. Sırtıma defalarca vurdu. Beni öldüreceğini sandım. Komşular yetişmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde darp izi var. Şikayetçi oldum" dedi.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
Sarayköy, DHA, Devlet Hastanesi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor Şekercilerde bayram hareketliliği 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]