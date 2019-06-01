Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (3)

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde komşusu Sevcan Yamal'ı parke taşı ve nacakla döverek hastanelik eden komşusu İsmail İzmir, tutuklandı. Geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda jandarma tarafından gözaltına alınan ve Adliye'ye sevk edilen İsmail İzmir, ifadesinde komşusunu darp etmediği, zihinsel engelli birinin darp ettiğini gördüğünü söyledi. Verilen ifadesinin üzerine İsmail İzmir, serbest bırakıldı. Sevcan Yamal'ın parke taşı ve nacak ile komşusu İsmail İzmir tarafından darp edilmesi anının güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla soruşturma tekrar açıldı. Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri İsmail İzmir'i bugün tekrar gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan İsmail İzmir tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,