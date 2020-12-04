Odun keserken bacağını kesti - Son Dakika

Odun keserken bacağını kesti

04.12.2020 15:45
Odun keserken bacağını kesti, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen Salih Ak (67), bacağını kesti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen Salih Ak (67), bacağını kesti.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Salih Ak, evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Ancak motorlu testere ile sol bacağını kesti. Yaralanan adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Odun keserken bacağını kesti
Odun keserken bacağını kesti

Sarıpınar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Odun keserken bacağını kesti - Son Dakika


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