Odun keserken bacağını yaraladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir kişi, kesim motoruyla odun keserken bacağını yaraladı.

Olay, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Z.A., evinin bahçesinde kesim motoruyla odun kesmeye başladı. Bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden Z.A.'nın kullandığı kesim motoru kontrolden çıkarak bacağına isabet etti. Z.A.'ya ilk yardımı yakınları yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE