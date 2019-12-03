Son Dakika Haberleri: Odun parçaları Mustafa ustanın elinde sanata dönüşüyor
Son Dakika Güncel Odun parçaları Mustafa ustanın elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika

Odun parçaları Mustafa ustanın elinde sanata dönüşüyor

6 saat önce

Muğla'da duygularını odun parçalarından dönüştürdüğü eserlere yansıtan Mustafa Demirtaş, sanatını gelecek nesillere aktarmak için var gücüyle çalışıyor.

Odun parçaları Mustafa ustanın elinde sanata dönüşüyor, System.String[]

Muğla'da duygularını odun parçalarından dönüştürdüğü eserlere yansıtan Mustafa Demirtaş, sanatını gelecek nesillere aktarmak için var gücüyle çalışıyor.

Ankara'da Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğündeki görevinden emekli olduktan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşen 64 yaşındaki Demirtaş, boş zamanlarını değerlendirecek bir iş arayışına girdi.

Askere gitmeden önce mobilya oymacılığı yapan Demirtaş, emekliliği sonrasında da çevresinde bulduğu odun parçalarından farklı figürler ortaya çıkararak çok sayıda eser yaptı. İnsan, hayvan figürleri, biblolar yapan Demirtaş, eserlerini de evinde sergilemeye başladı.

Demirtaş, eserlerini farklı illerde açtığı sergilerde satarak kendisine ek gelir oluşturdu.

"Duygularımı eserlerime aktarıyorum"

Demirtaş, AA muhabirine, farkında olmadan yaptığı işin sanata dönüştüğünü söyledi.

Önce küçük çalışmalarla başladığını, ardından kendisini geliştirerek daha ince detaylar gerektiren işler ortaya koyduğunu aktaran Demirtaş, her eserinin bir anlam taşıdığını belirtti.

Eserlerinde kadını, kardeşliği, vatan bilincini anlattığını ifade eden Demirtaş, "Duygularımı eserlerime aktarıyorum. Odun oymacılığını gelecek nesillere de taşımak istiyorum. Topluma ne kadar faydalı olurum bilmiyorum ama bu dünyadan göç edene kadar, şu nefes aldığım dünyada en azından bir damla sanat adına katkı ne bırakabilirim, bunun mücadelesini veriyorum. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Çok sayıda eser yapınca bunları sergilemeye başladığını anlatan Demirtaş, 12'nci sergisini 20 Aralık'ta İstanbul'da Niş Art Sanat Galerisi'nde açacağını belirtti.

Mustafa Demirtaş, Ankara, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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