Odun satıcısı görünümündeki kişilerce gasp edilen yaşlı kadın: 'Allah kimseye yaşatmasın' - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde, "Oğlun odun aldı, parasını da sen verecekmişsin?" diyerek evine gelen 3 kişi tarafından çantasındaki 2 bin 900 lira ile 1 çeyrek altını gasp ettikten sonra itilerek yere düşürülen 75 yaşındaki Fadime Kopacak, "Bana bunları yaşatanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Eğer suçluları görseydim yüzlerine tükürürdüm. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Buna da şükrediyorum. Çünkü daha kötü de olabilirdi" diye konuştu. Jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Gümüldür'de, Fevzi Çakmak Mahallesi 6241 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Kasası odun yüklü bir kamyonetle Fadime Kopacak'ın evinin önüne gelen odun satıcısı görünümündeki 3 kişi, iddiaya göre, "Oğlun Cevdet Kopacak, odun aldı, parasını sizin ödeyeceğinizi söyledi" dedi. Para getirmek için içeriye giren yaşlı kadının peşinden eve giren şüpheliler, yaşlı kadının çantasındaki 2 bin 900 lira ile 1 çeyrek altını aldı. Ardından da Kopacak'ı itip, yere düşürdükten sonra geldikleri kamyonetle kaçtı. Fadime Kopacak'ın seslendiği komşularının ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin ittiği Fadime Kopacak ise sağlık kuruluşundan darp raporu aldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, şüphelilerin Yiğitcan Deveci (21), Fatih Deveci (18) ve Ramazan Katmerci (32) olduğunu tespit etti. Mobese kameralarını da incelemeye alan ekipler, İzmir yönüne kaçtıklarını belirledikleri şüphelilerin kamyonetini Küner Kavşağı'nda durdurdu. 3 şüpheli araçtan indirilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilirken, çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

'BUNLARI OĞLUN YOLLADI'

Mağdur olan Fadime Kopacak, yaşadığı o anları anlattı. Zanlıların, kendisini lafa tutmaya çalıştığını söyleyen Kopacak, "Dışarıda bir ses duyunca bahçeye çıktım. Çıktığımda birisi başını eve doğru uzatıp, odun alıp, almayacağımı sordu. Paramın olmadığını söyleyince 100 liraya vereceğini söyledi. Oğlumu arayacağımı söylemem üzerine ise zanlılardan biri, 'Oğlunun haberi var. Bunları o gönderdi' dedi. Ben yine de ikna olmayınca şüphelilerden biri, 'Tamam hadi 50 lira getir' dedi. Para almak için eve girdiğimde birinin peşimden geldiğini fark ettim ve 'Sen dışarı çık, parayı getiririm' dedim. 50 liram olmadığı için onlara 100 lira verdim. Biri, paranın ucunu yırtıp, 'Bu para koptu. Sen içeriden başka para getir' dedi. Meğerse amaçları beni içeriye sokmakmış" dedi.

'GÖRSEM YÜZLERİNE TÜKÜRÜRDÜM'

Kopacak şöyle devam etti:

"Parayı değiştirmek için yeniden içeri girdiğimde biri arkamda belirdi. Paralarımı koyduğum yerden bir miktar para ile yanındaki cüzdandaki çeyrek altını aldıktan sonra beni itip, kaçtı. Ben de hemen komşularıma seslendim. Onlar da durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmadan da Allah razı olsun. Çok kısa süre sonra da yakalanmışlar. Bana bunları yaşatanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Eğer suçluları görseydim yüzlerine tükürürdüm. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Buna da şükrediyorum. Çünkü daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.