Odun Sobası Bir Evi Kül Etti
1 saat önce
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Antalya
'nın Döşemealtı
ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi Devlet Bahçeli
Bulvarı'nda Mevlüt G.'ye ait 2 katlı evin ikinci katında odun sobasından dolayı yangın çıktı. Alt kattakilerin haber vermesiyle olay yerine Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Döşemealtı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangında ikinci katta büyük hasar oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını belirledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:50 Kaynak: İHA
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