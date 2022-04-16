ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR

16.04.2022 16:09

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Alzheimer hastası Mehmet Vural (75), 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanda kayboldu.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Alzheimer hastası Mehmet Vural (75), 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Geçen yıl mantar toplarken de kaybolan ve ekipler tarafından bulunan Vural için kurulan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıçalı Mahallesi'nde 14 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde odun toplamak için evinden çıkan Alzheimer hastası Mehmet Vural, ormanda kayboldu. Vural eve dönmeyince ormanda bir süre arayan ancak bulamayan yakınlarının bildirmesiyle Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede çalışma başlattı. AFAD tarafından sürdürülen arama çalışmalarında insansız hava aracı (İHA) ve termal kameraların yanı sıra 3 dron, 2 köpekli arama ekibi, jandarma ekipleri, Manisa ve İzmir AFAD ekipleri, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ve AFAD gönüllüleri de yer aldı. Devam eden arama çalışmalarında Vural'dan ize henüz rastlanılmadı.

Öte yandan 12 Aralık 2021'de aynı bölgeye mantar toplamak için giden ve burada kaybolan Mehmet Vural, jandarma ve AFAD ekiplerince 2 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunmuş ve ailesine teslim edilmişti.

ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR
ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR
ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR
ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLDU; 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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