Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı.

İNSAN BEDENİNE AİT ÇOK SAYIDA PARÇA BULUNDU

Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;