Odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki üzüm bağında, dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, kepçeyle tesviye çalışması yapan Mehmet Ali Günaydın, odun toplamaya çalışan Şükrü Gündoğdu'yu fark etmedi. Kepçenin altında kalan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Günaydın'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kepçe operatörü Günaydın'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Günaydın, tutuklandı .
- Kaynak: DHA
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