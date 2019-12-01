Odun toplamaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden odun toplamaya çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, evinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde ikamet eden Necip Sevim (83), cuma günü tarlasına odun toplamaya gitti. Yalnız yaşayan Sevim'in dönmemesi üzerine komşuları cumartesi günü tarlaya gitti. Tarlanın alt tarafında devrilen el arabasını ve dizili odunları gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, Akut, İHH ekipleri sevk edildi. Dün 18.00'den sonra yaklaşık 80 kişilik ekip yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Bugün sabah 09.20 civarında, yaşlı adamın patika yolun kenarındaki dik yamaçtan yaklaşık 50 metre aşağıya düştüğü belirlendi. Yapılan kontrollerde Sevim'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ceset savcının talimatıyla uçurumdan çıkartılacak. - BURSA