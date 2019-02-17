Odun Toplamaya Gittiği Ormanda Kalbine Yeni Düştü
1 saat önce
Bartın'da, ormana odun toplamaya giden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Bartın
'da, ormana odun toplamaya giden yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre 58 yaşındaki Necati Karagedik
, Gürgenpınarı köyü mevkiinde odun toplamak için ormanlık alana gitti. Yaşlı adamın uzun süre dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı. Bir süre sonra Necati Karagedik'i yerde hareketsiz halde bulan vatandaşlar durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre yaşlı adamın kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:58 Kaynak: İHA
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