Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı - Son Dakika
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Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir genç, dağda odun toplarken bulduğu 3,5 kilo ağırlığında çeşitli renkleri bulunan bir taş buldu.

Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir genç, dağda odun toplarken bulduğu 3,5 kilo ağırlığında çeşitli renkleri bulunan bir taş buldu. Taşın fotoğrafını çekip internet üzerinden ulaştığı bilim adamlarına gönderen genç, gök taşı olabileceğini iddia ederek incelenmesini istiyor.


Serik ilçesinde ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalışan 12 yaşındaki Mustafa Candan, 10 gün önce yakındaki bir dağa odun toplamaya gitti. Su kanalı kenarına yaklaşan Candan, bölgedeki diğer taşlardan rengi farklı olan bir taş gördü. Candan, güçlükle bulunduğu yerden çıkardığı taşın, diğer taşlara göre bir hayli ağır olduğunu fark etti. Bir süre bölgede benzer bir taş arayan Candan, bulamayınca elindeki taşın gök taşı olabileceğini tahmin ederek evine götürdü. Taşın fotoğrafını çeken genç, bir yorumda bulunması için bu alanda çalışma yapan bilim adamlarına mail attı. Candan, gözü gibi sakladığı taşın gök taşı olabileceğini belirterek, yetkililerinden inceleme yapmasını talep etti.


"Araştırılmasını istiyor"


Mustafa Candan, 10 gün önce ailesiyle dağa odun toplamaya gittiğinde su kanalı yakınında taşı bulduğunu söyledi. Buldukları taşın o bölgedeki tüm taşlardan farklı olduğunu gördüklerini dile getiren Candan," Çevrede dolaştık aynı renkte bir taş bulamadık. Gök taşı olduğunu tahmin ediyoruz. 3,5 kilogram ağırlığı var. Bu taşın ne taşı olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Mustafa Candan, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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