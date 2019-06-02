Son Dakika Haberleri: Odun toplarken çaya düşüp, ölen kadın toprağa verildi
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Odun toplarken çaya düşüp, ölen kadın toprağa verildi

1 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşüp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Altun Balcı (74), toprağa verildi.

Odun toplarken çaya düşüp, ölen kadın toprağa verildi, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde odun toplarken Barhal Çayı'na düşüp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Altun Balcı (74), toprağa verildi.
Olay, dün Yusufeli ilçesi Asma Köprü mevkiinde meydana geldi. Dere kenarında odun toplayan Altun Balcı, dengesini kaybederek, Barhal Çayı'na düştü. Suda sürüklenen kadın, çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi kaldırılan Balcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölümüyle ailesi ve komşularını hüzne boğan Altun Balcı, ilçede öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
Artvin, Yusufeli, Balcı, Güncel
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