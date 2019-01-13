Son Dakika Haberleri: Odun Toplayan Gence Domuz Saldırdı

Odun Toplayan Gence Domuz Saldırdı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda odun toplayan 16 yaşındaki genç domuzların saldırısına uğradı.

Odun Toplayan Gence Domuz Saldırdı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda odun toplayan 16 yaşındaki genç domuzların saldırısına uğradı. Baldırından ağır bir darbe alan genç hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesinde ormanlık alana odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan, 1 yetişkin 9 yavru domuz ile karşılaştı. Bir anda etraflarını saran domuzlardan kaçmaya çalışan Avan ne yapacağını şaşırdı. Domuzlar bir anda Avan'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Koşmaya başlayan Avan'ın baldırına ağır bir darbe vuran domuz sürüsü daha sonra saldırıya devam etti. Ormanda imdat çığlıkları atan Avan'ın imdadına o an yakınlarda bulunan vatandaşlar yetişti. Ellerine aldıkları baltalarla domuzları kovalamaya başlayan vatandaşlar domuz sürüsünü bölgeden uzaklaştırdı. Baldırında derin kesik oluşan Avan, 112 ambulansın gelmesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Domuzlar Bodrum'u sardı

Öte yandan, aç kalan domuzlar Bodrum merkez başta olmak üzere Konacık, Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Yalıkavak Mahallelerinde gündüz vakti yemek aramak için yerleşim yerlerine iniyor. Bazı bölgelerde ise aç kalan domuzlar vatandaşlar tarafından besleniyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 19:47:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odun Toplayan Gence Domuz Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]