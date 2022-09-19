ODUN VE AĞAÇ PARÇALARINA ŞEKİL VERİYOR - Son Dakika
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ODUN VE AĞAÇ PARÇALARINA ŞEKİL VERİYOR

19.09.2022 10:47
ODUN VE AĞAÇ PARÇALARINA ŞEKİL VERİYOR

Antalya'da, kendisini ileri geri dönüşüm (driftwood) sanatçışı olarak adlandıran Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yollarıyla sürüklenerek bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından heykel ve ev aksesuarları yapmasıyla tanınıyor.

Antalya'da, kendisini ileri geri dönüşüm (driftwood) sanatçışı olarak adlandıran Adnan Ceylan, doğadan kopup, nehir yollarıyla sürüklenerek bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından heykel ve ev aksesuarları yapmasıyla tanınıyor. Ceylan, şimdilerde ise harabe halde aldığı eski bir yapıyı tamamen geri dönüştürüp atölyeye çevirdi. Ceylan, Antalya'nın çeşitli noktalarında sergilemek için 20 parçadan oluşacak geri dönüşüm heykel koleksiyonunun yapımına da başladı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde harabe halde aldığı bir gecekondu evinin enkazından çıkan, tahta, tuğla, çivi, kapı ve pencere çerçevelerini kullanarak atölye yapan sanatçı Adnan Ceylan, burada yaptığı heykellerden özel bir sergi koleksiyonu hazırlıyor. Bir heykelin büyüklüğüne göre yapımının 2.5- 3 ay sürdüğünü aktaran Ceylan, Antalya, Türk turizminin başkenti. Burada öyle bir sergi hazırlamak istiyorum ki, turistler bu heykelleri gördüğünde 'Evet bu şehirde sanatın ruhu' var desinler istiyorum dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ HEYKELLERİMLE GURUR DUYUYORUM

Dünyada driftwood sanatı yapan sayılı kişilerden olduğunu belirten Adnan Ceylan, aralarında Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine ise at heykeli yaptığını anlattı. Ceylan, Son yaptığım iki at heykeli Ortadoğu'nun önemli bir ülkesini yöneten liderin sarayının ön kapısında sergileniyor. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de 6 heykelim var. Bunlar bir sanatçı olarak benim madalyalarım. Oraları binlerce insan ziyaret ediyor ve geri dönüşüm heykellerimi görüyor, inceliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor dedi.

AMACIM İNSAN EMEĞİNE VE DOĞAYA SAYGI UYANDIRMAK

Türkiye'nin ünlü isimleriyle iş insanlarının ev dekorasyonları için kendisine özel sipariş verdiğini, birçoğunun da özel üretimlerinden satın aldığını belirten Ceylan, Yaşanmışlık izleri olan eski eşyalar ve ağaçları eserlerimde kullanıyorum. Amacım, insan emeğine ve doğaya saygı uyandırmak. Modern malzemeyle seri üretilen pahalı eşyalar yerine doğal ve basit malzemelerden yapılmış objelerle insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini göstermek istiyorum. Doğaya ve geçmişe saygı duyan herkese biraz yaratıcı çaba, doğal malzemelerle ev eşyaları veya suda sürüklenmiş ağaç dalları gibi basit malzemeleri kullanarak çok değerli objeler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum diye konuştu. SEDİR ORMANINDA ADIM ADIM PARÇA ARIYOR

Adnan Ceylan, kimi zaman at, kimi zaman kartal tasarımlarının, uzun ve zorlu yolculuğun ürünü olduğunu belirterek, uygun parçaları bulabilmek için sedir ormanlarında arama yaptığını anlattı. Son tasarımlarından birinin boğa heykeli olduğunu kaydeden Ceylan, boğanın tasarımında kullanmak için 2500 metredeki sedir ormanlarından yıkılmış ağaçların parçalarını topladığını söyledi. Ceylan, İşin özünde insan eli değmemiş, doğanın ruhunu taşıyan odun parçaları var. Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığım özel izinle sadece ölmüş veya uzun süre önce yıkılmış ağaçların parçalarını topluyorum ve heykelimi yapıyorum dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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