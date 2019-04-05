Son Dakika Haberleri: Odun Yaptığı Ağacın Altında Kalarak Öldü

Odun Yaptığı Ağacın Altında Kalarak Öldü

27 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, odun yaptığı ağacın gövdesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Odun Yaptığı Ağacın Altında Kalarak Öldü, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, odun yaptığı ağacın gövdesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esençay Mahallesi Seyreğin mevkisinde meydana gelen olayda, Şevki Batı (62) bahçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacını eşiyle birlikte kesip odun yapmak istedi. Devrilen çam ağacının dallarını keserken ağacın gövdesi bir anda yuvarlanarak Şevki Batı'nın üzerine düştü.

Batı'nın yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekibi olay yerine geldi. Ekibin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Batı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şevki Batı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:15 Kaynak: İHA

Esençay, Mut, Mersin, 3. Sayfa
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