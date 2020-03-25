'Odun yardımı yapacağız' diyerek girdikleri evden altın çaldılar - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, odun dolu kamyonetle bir eve giden 3 kişi, yakacak yardımı yapacaklarını söyleyip, piyasa değeri 2 bin lira olan altın küpe ve yüzük çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, H.E., E.D. ve O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Kahrat Mahallesi'nde oturan N.K.T. isimli kadının evine odun dolu kamyonetle gelen 3 kişi, yakacak yardımı yapılacağını söyledi. Şüphelilerden biri N.K.T.'yi oyalarken, diğerleri yatak odasında bulunan ve değeri yaklaşık 2 bin lira olan bir altın küpe ve yüzüğü çaldı. Bu sırada evin bahçesini bir miktar odun bırakan şüpheliler bölgeden ayrıldı. Evine giren N.K.T., altınlarının çalındığını anlayınca jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin H.E., E.D. ve O.A. olduğunu ve odun dolu 09 S 2543 plakalı kamyoneti kullandıklarını tespit etti. Ekipler, Gökçen Mahallesi'nde bulunduğunu tespit ettikleri kamyoneti durdurdu. Kamyonette yakalanan H.E., E.D. ve O.A., mağdur N.K.T. tarafından teşhis edilmelerinin ardından gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.