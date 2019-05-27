Son Dakika Haberleri: Odun yüklü kamyon devrildi

Odun yüklü kamyon devrildi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, odun yüklenen kamyon, toprak kayması sonucu devrildi.

Odun yüklü kamyon devrildi, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, odun yüklenen kamyon, toprak kayması sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere'de ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda odun yüklenen 54 E 8127 plakalı kamyon toprak kayması sonucu devrildi. Sürücü Taner Arabacıoğlu kazadan yaralanmadan kurtulurken, kamyondan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, Taner Arabacıoğlu kontrol amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:15 Kaynak: DHA
Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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