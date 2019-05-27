Son Dakika Haberleri: Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun çökmesi sonucu devrilen ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan kamyonda sıkışan sürücü, araçtan kendi imkanları ile kurtuldu.

Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun çökmesi sonucu devrilen ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan kamyonda sıkışan sürücü, araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner A. idaresindeki 54 E 8127 plakalı odun yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucunda devrildi. Uçurumdan aşağı uçmaktan son anda kurtulan kamyonun sürücüsü Taner A., aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, Taner A. kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtularak araçtan dışarı çıktı. İhbar üzene olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerinin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin incelemeleri sonrasında kamyon vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Değirmendere, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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