Odun yüklü kamyon yan yattı, 2 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da odun yüklü kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Lice- Kulp karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre odun yüklü kamyon yokuş aşağı inerken çukura girmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonda bulunan 2 çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR