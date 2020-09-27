Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk, System.String[]

BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü Barajı'ndaki tünel mevkisinde, odun yüklü kamyonetin üzerinde 4 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. 4 kişinin, hızlı giden kamyonetin kasasındaki odunların dallarının üzerine oturarak seyahat etmesi, diğer sürücüleri korkuttu. Sürücüler, tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

Kirazlıköprü Barajı, Cep Telefonu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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