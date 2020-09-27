Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü Barajı'ndaki tünel mevkisinde, odun yüklü kamyonetin üzerinde 4 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. 4 kişinin, hızlı giden kamyonetin kasasındaki odunların dallarının üzerine oturarak seyahat etmesi, diğer sürücüleri korkuttu. Sürücüler, tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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