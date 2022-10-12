Odun yüklü TIR kaymakamın makam aracına çarptı, koruma polisi yaralandı

Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın Şarkikaraağaç Kaymakamı Talha Atılay Teymur ile Sütçüler ilçesine yeni atanan kaymakama ziyarette bulunduğu, dönüşte iki kaymakamın Teymur'un makam aracına bindiği, TIR'ın çarptığı koruma aracının ise hemen peşlerinde seyir halinde olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koruma polisi Adem Kaban, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Eğirdir, Güncel, Son Dakika

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