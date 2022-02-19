Üye Girişi
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

19.02.2022 00:59
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de odun yüklü traktör yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ağaçlık alana devrildi.

Kocaeli'de odun yüklü traktör yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ağaçlık alana devrildi. Yaralanan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi Nizamoğlu İsmail Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan topladığı odunları 41 BE 859 plakalı traktörünün kasasına yükleyen E.Y., daha sonra yoluna devam etti. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ağaçlık alana devrildi, E.Y. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı Son dakika haberi | Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı Son dakika haberi | Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı

Jandarma, İtfaiye, Kocaeli, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement