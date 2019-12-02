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Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü
6 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:11 Kaynak: AA
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yılmaz'ın kullandığı odun yüklü traktör, Gündoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücü Yılmaz hayatını kaybetti.
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