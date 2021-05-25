Odunazarı'ndan bir vefa örneği daha - Son Dakika

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sağlık çalışanlarına herkesin borçlu olduğunu vurgulayarak "Bu borcu ödemek de bizim görevimiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatmak ve vefa borcunu ödemek için Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı yapıyor. Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokak'ta bulunan Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı, 12 bin 530 bin metrekarelik alanda yapılıyor.

Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO), Sağlık Sen ve Odunpazarı Kent Konseyi'nin talebi üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile yapılıyor. Aralık ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan karar sonrasında çalışmaları başlatılan parkta, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı'nda kafeterya, süs havuzu, havuz seyir terası, pergole, çiçekli tak, kent mobilyaları, 2 adet çocuk oyun grubu, fitness aletleri, bisiklet parkuru, matematik adası, yürüyüş yolları, bitkisel düzenleme ve Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı bulunacak.

"BU BORCU ÖDEMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm dünyada insanlık

tarihinin olağanüstü dönemlerinden birinin yaşandığını belirtti. Koronavirüs nedeni ile sağlık

emekçilerinin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Başkan Kurt, sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile çalışarak salgını kontrol altına almaya çalıştıklarına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarına herkesin borçlu olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Bu borcu ödemek de bizim görevimiz" dedi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ ADINA ŞİİR ÖDÜLÜ

Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı Odunpazarı Belediyesi'nin sağlık emekçilerine olan vefa borcunu ödemek için gerçekleştirdiği tek çalışma değil. Belediye,Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi ile birlikte koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçileri adına ulusal çapta şiir ödülü de düzenliyor. Seçici kurulunda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SES Eskişehir Şubesi EŞ Başkanı Birtürk Özkavak, Şükrü Erbaş, Rahmi Emeç, Betül Dünder, Ömer Asaf Tosun ve Emel İrtem'in yer aldığı şiir ödülüne katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021.