Ödünç kemanla ödüllük resital - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ödünç kemanla ödüllük resital - Son Dakika

Ödünç kemanla ödüllük resital

27 dakika önce

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.

Ödünç kemanla ödüllük resital, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Son olarak Hamburg'da 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde keman solist kategorisinde sahneye çıkan Cansu, Almanya'da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Antalya'da oturan Meltem ve Sinan Cem Takmaz çiftinin çocuğu Cansu Sara, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Cansu, öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Cansu sınavları kazandıktan sonra öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı. Cansu, 2017 Mart ayında 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, 2017 Nisan ayında 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, 2019 Mart ayında '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, 2019 Nisan ayında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, 2019 Kasım ayında 'Kamerton- Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrasıyla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Son olarak 2019 Aralık ayında düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Almanya'nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde etti.

Kendi kemanı olmadığı için kuzenlerinin ve öğretmeninin kemanlarıyla yarışmalara ve konserlere hazırlanan, sponsor desteği bulamadığı için Erivan'daki konsere gidemeyen Cansu Sara Takmaz, Hamburg'da 16 Şubat'taki konsere kendi imkanlarıyla gitti. Hamburg'da Laeiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkan ve keman solist kategorisinde konser veren Cansu Sara Takmaz, Almanya'da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Cansu'nun konserlerini ödünç kemanla vermesine üzülen anneannesi Nevin Zehra Zeren (74), torununa taksitle keman almaya karar verdi ve 35 bin TL'lik sipariş verildi. Cansu'nun anneannesinin alacağı kemanla 9 Mart'ta yeni konser vereceği öğrenildi.


Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soygun için girdiği poligonda, aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
"Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza! 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu Atakan Kayalar, gelecekte ailesine dava açabilir

Son Dakika Haberleri
08:36 Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı
08:31 4 hizmetçi 4 farklı hayat
08:31 İsmail Filiz: Kızım olacak
08:31 Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik
08:11 Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 08:50:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödünç kemanla ödüllük resital - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]