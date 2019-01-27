Oduncular Ağacı Kestiklerinde Buldukları Şeyi Görünce Gözlerine İnanamadılar.
1 saat önce
Oduncular Ağacı Kestiklerinde Buldukları Şeyi Görünce Gözlerine İnanamadılar.
Oduncular Ağacı Kestiklerinde Buldukları Şeyi Görünce Gözlerine İnanamadılar...
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:03 Kaynak: Youtube
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