Odundaki üretim artışı ağaç işleri sanayisinde dışa bağımlılığı bitirme noktasına getirdi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormancılık faaliyetleri sonucu Türkiye'nin ihtiyacı olan 33 milyon metreküp odun ham maddesinden yaklaşık 30 milyon metreküpünü tedarik ettiklerini bildirdi.

Karacabey, AA muhabirine, endüstriyel ormancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ormanların, temiz hava ve su kaynağı olarak insan hayatında çok önemli ve alternatifsiz bir yeri olduğunu belirten Karacabey, bu değerin tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi belli bir ömrü olduğunu ve süreci tamamlayan ağaçların yine ormanların sıhhati için kesilmesi gerektiğini söyledi.

Karacabey, ormanların sürekliliği için belirli zamanlarda bakım ve gençleştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, bu faaliyetler sonucu elde edilen odun ham maddesinin de çeşitli amaçlarla kullanıldığını dile getirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ahşap işleme sanayisinin ham madde tedarikinin de bu yolla karşılandığına dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllık ortalama 33 milyon metreküp civarında odun ham maddesi tüketiliyor. Bizler 2017 yılında bunun yıllık yaklaşık 21 milyon metreküpünü karşılıyorduk. Yaptığımız bakım ve gençleştirme çalışmalarının alanını genişleterek geçen yıl sonu itibarıyla ülkenin ihtiyacı olan 33 milyon metreküp odun ham maddesinin yaklaşık 30 milyon metreküpünü biz tedarik ettik. Geri kalan kısmı da özel sektörün, vatandaşların kendi sahipli arazilerinden sağladıkları ürünlerle iç piyasanın ham madde talebini yerli kaynaklardan büyük ölçüde karşıladık diyebiliriz. Bu yıl endüstriyel odun üretimini 31,9 milyon metreküpe, 2023'te de 35,9 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz."

Üretim arttıkça ithalatın da düştüğünü vurgulayan Karacabey, "Ahşap ham madde tedarikinde 2017'ye kadar net ithalatçı bir ülke durumundayken ve yıllık ortalama 2 milyar dolarlık ithalat yaparken, 2018'de ithalat ve ihracat rakamı dengelendi, geçen yıl da 560 milyon dolar ihracat fazlası verdik. Bu yıl hedefimiz 700 milyon dolardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye MDF üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada

Odun ürünleri alanında, dünyada markalı ürünler pazarının oldukça geniş olduğunu ancak bu konuda özellikle mobilya sektörünün ileri seviyede bulunduğunu dile getiren Karacabey, bu hususta Orman Genel müdürlüğü olarak mobilya sektörünün ana girdilerinden masif ve levha sektörünün taleplerini dikkate alarak en uygun ham maddeyi temin hususunda gerekli çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Karacabey, Türkiye'nin, lif levha (MDF) üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci, yonga levha üretiminde Avrupa'da üçüncü, dünyada 5'inci, laminant parke üretiminde ise Avrupa'da ikinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Ormanlarda birbirinin gelişimini engelleyen ve yaşlanmış ağaçları keserek hem tabiatın gençleşmesini hem de ülkenin ahşap ham madde ihtiyacının karşılanmasını sağladıklarını, bu yolla ekonomiye katkı verdiklerini belirten Karacabey, ormanlarda yapılan bakım ve gençleştirme çalışmalarının yaklaşık 150 bin orman köylüsüne de istihdam sağladığını kaydetti.

Karacabey, orman ürünleri ihracatını kolaylaştırmak amacıyla ormanların 6,6 milyon hektarını sertifikalandırdıklarını ve üretimin yüzde 41'ini buralardan yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.