Odunları çakıyla otomobile çeviriyor - Son Dakika

Odunları çakıyla otomobile çeviriyor

Bulduğu kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyor

BURSA - Bursalı usta, bulduğu kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Ustanın sadece çakı kullanarak yaptığı otomobil ve motosikletler göz kamaştırıyor.

Hiçbir eğitim almadan tamamen kendi imkanlarıyla ağaçları oyarak farklı desenlerde hediyelik ürünler yapmaya başlayan Murat Bayrak, bu zamana kadar yüzlerce hediyelik eşya yapmayı başardı. Hüneriyle herkesi kendine hayran bırakan usta yaptığı ürünlerde canlı ağaçlara hiç zarar vermiyor. Yolda, tabiatta ve deniz kıyısında bulduğu kurumuş ağaç parçalarını toplayarak bunları çakısıyla oyuyor. Çakısından başka hiç bir alet kullanmayan usta, her biri sanat eseri gibi yüzlerce hediyelik eşyayı yapmayı başardı. Karayolları'ndan emekli olan usta yaptığı bu hediyelik eşyaları 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çakısıyla sanatını her yerde icra edebilen ustayı vatandaşlar ise hayranlıkla izliyor.

Bu işi hobi olarak çocukluktan itibaren yaptığını ifade eden Murat Bayrak, "Çocukken çam kabuklarını oyarak bu işe başladım. Bu konuda hiçbir eğitim aldım. Zamanla kendimi geliştirdim. Bu işte iyi bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Yoldan veya tabiatta bulduğum kurumuş ağaç parçalarını çakımla işleyerek çeşitli hediyelik eşyalar ortaya çıkartıyorum. Bu eşyaları yaparken çakıdan başka hiçbir alet kullanmıyorum. Bu işe yaparken zevk alıyorum. Görenler çok beğeniyor. Yaptığım ürünleri 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.