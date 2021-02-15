Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı

15.02.2021 08:51

Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı -Gözyaşlarını tutamaya 76 yaşındaki kadını ise sağlık görevlisi teselli etti -Kırıkkale'de 2 katlı evin odunluğu alev alev yandı Kırıkkale'de 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı

-Gözyaşlarını tutamaya 76 yaşındaki kadını ise sağlık görevlisi teselli etti

- Kırıkkale'de 2 katlı evin odunluğu alev alev yandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle gözyaşlarını tutamayan 76 yaşındaki kadını ise sağlık görevlisi teselli etti.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1038. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Çağıloğlu'na ait iki katlı müstakil evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Komşularının yangını bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak alevlerin eve sıçramasını önledi.

76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı

Yarım saat süren soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. Yangın nedeniyle gözyaşlarını tutamayan 76 yaşındaki Ganime Çağıloğlu'nu sağlık görevlisi teselli etti. Kontrol amaçlı bir süre ise ambulansta müşahede altında tutuldu.

Annesi Ganime Çağıloğlu ile birlikte yaşayan Arif Çağıloğlu, yangının çıkış nedeninin bilmediğini ve komşularının haber vermesi üzerine itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen ya da zehirlenen kişinin olmadığı bildirildi.

Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı
Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı
Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı
Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Odunluğu yanan 76 yaşındaki kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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