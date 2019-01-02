Odunluğun Yanmasını Ağlayarak İzledi

Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.



Yangın öğleden sonra Karaca Mahallesi 1303 Sokakta meydana geldi. Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangını fark eden ve evde oğlu ile yaşayan Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi. Yangına söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını ağlayarak anlatan Zürriyet Otlu, Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. dedi.

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