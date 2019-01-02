Son Dakika Haberleri: Odunluğun Yanmasını Ağlayarak İzledi

Odunluğun Yanmasını Ağlayarak İzledi

2 saat önce

Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Odunluğun Yanmasını Ağlayarak İzledi, System.String[]
Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.

Yangın öğleden sonra Karaca Mahallesi 1303 Sokakta meydana geldi. Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangını fark eden ve evde oğlu ile yaşayan Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi. Yangına söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını ağlayarak anlatan Zürriyet Otlu, Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:09 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı

İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:16:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunluğun Yanmasını Ağlayarak İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]