Odunluk alev alev yandı, çevresindeki camlar çatladı - Son Dakika

Odunluk alev alev yandı, çevresindeki camlar çatladı

DÜZCE - Düzce'de mahalle arasında bulunan odunlukta yangın çıktı. Alevler nedeniyle yakınında bulunan apartmanın camları çatladı.

Yangın, Düzce Beyciler Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necip Baran'a ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Odunlukta alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mahallede evlerin arasında kalan odunlukta alevler gökyüzüne ulaşırken, odunluğun çevresinde bulunan apartmanlarda ki vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Odunluğun etrafında bulunan binalarda alevlerden nasibini alarak camları çatladı. İtfaiye ekiplerinin vakit kaybetmeden yaptığı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasar ile atlatılan yangın bölgede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, odunluk küle döndü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.