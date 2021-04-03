Odunluk küle döndü - Son Dakika

Odunluk küle döndü
03.04.2021 14:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın korkuttu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, yangın sabaha karşı Huzur Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir evin odunluk bölümünde meydana geldi. Odunlukta alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen yangına müdahaleye ederek eve sıçramasının önünde geçti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA
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