Odunluk yangında küle döndü - Son Dakika

Odunluk yangında küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken evde de hasar oluştu. Yangın, saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi, Papatya Caddesi'ndeki bir evin odunluk bölümünde çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken, evde de hasar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Son Dakika

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu

Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu