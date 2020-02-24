Odunluk yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odunluk yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Odunluk yangını büyümeden söndürüldü

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Odunluk yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Ekmekçi Obası mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yıldız'a ait evin odunluğundan dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binaya sıçramasını önledi. Kısa sürede söndürülen yangının yakılan ateştin çıktığı tahmin ediliyor.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güngören'de patlama sonrası yangın (2)
Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunluk yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]