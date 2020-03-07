Odunluk yangını korkuttu - Son Dakika

Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürdü. Yangında odunluk tamamen yandı. - ADIYAMAN

Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Coşkun'a ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta yapılan ekmek ateşi odunlara sıçradı. Odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman 'da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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