Odunluk yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odunluk yangını korkuttu - Son Dakika

Odunluk yangını korkuttu

6 saat önce

Adıyaman'da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

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Adıyaman'da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.


Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Coşkun'a ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta yapılan ekmek ateşi odunlara sıçradı. Odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürdü. Yangında odunluk tamamen yandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Bahçecik, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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