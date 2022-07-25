Odunluk yangını korkuttu - Son Dakika
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Odunluk yangını korkuttu

25.07.2022 12:33
Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin odunluk kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odunluk yangını korkuttu - Son Dakika

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