Odunluk yangını ucuz atlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Odunluk yangını ucuz atlatıldı - Son Dakika

Odunluk yangını ucuz atlatıldı

6 saat önce

Malatya'da bir evin odunluğunda çıkan yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü.

Odunluk yangını ucuz atlatıldı, System.String[]

Malatya'da bir evin odunluğunda çıkan yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın Yeşiltepe Seyran Mahallesi Kurdu Sokak üzerinde evin odunluk kısmında meydana geldi. Evin yanındaki odunlukta çıkan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesiyle yangın eve sirayet etmeden söndürüldü. - MALATYA

Yeşiltepe, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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