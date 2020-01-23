Odunluk yangını ucuz atlatıldı - Son Dakika

Odunluk yangını ucuz atlatıldı
6 saat önce
Malatya'da bir evin odunluğunda çıkan yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Malatya'da bir evin odunluğunda çıkan yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın Yeşiltepe Seyran Mahallesi Kurdu Sokak üzerinde evin odunluk kısmında meydana geldi. Evin yanındaki odunlukta çıkan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesiyle yangın eve sirayet etmeden söndürüldü. - MALATYA
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