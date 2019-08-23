Son Dakika Haberleri: Odunluk yangınında faciadan dönüldü
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Odunluk yangınında faciadan dönüldü

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.

Odunluk yangınında faciadan dönüldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.


Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, yangının çıktığı odunluktaki piknik tüpü şans eseri patlamadı.


Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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