ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU - Son Dakika
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ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU

14.05.2022 15:59

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, karlı ve soğuk havada girdikleri odunlukta Balin ailesi tarafından beslenen 2 tilkiden biri 5 yavru doğurdu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, karlı ve soğuk havada girdikleri odunlukta Balin ailesi tarafından beslenen 2 tilkiden biri 5 yavru doğurdu. Çetin kış koşullarının yaşandığı Yüksekova'da, birkaç ay önce kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca Cumhuriyet Mahallesi'nde Balin aliesinin yaşadığı evin odunluğuna 2 tilki girdi. Balin ailesi, buradan tilkileri elleriyle besledi. Tilkilerin zaman zaman dışarıya çıktıklarını belirten ev sahibi Cebeli Balin, birinin 5 yavru dünyaya getirdiğini belirterek, "Misafir tilkimiz 5 yavru dünyaya getirdi. Sadece güneşli günde dışarıya çıkıyorlar. Biz de misafirlerimiz olan tilkilerimize yiyecek veriyoruz" dedi.

ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU
ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU
ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU
ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU
ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU
ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU

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Kaynak: DHA

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