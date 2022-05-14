ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, karlı ve soğuk havada girdikleri odunlukta Balin ailesi tarafından beslenen 2 tilkiden biri 5 yavru doğurdu. Çetin kış koşullarının yaşandığı Yüksekova'da, birkaç ay önce kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca Cumhuriyet Mahallesi'nde Balin aliesinin yaşadığı evin odunluğuna 2 tilki girdi. Balin ailesi, buradan tilkileri elleriyle besledi. Tilkilerin zaman zaman dışarıya çıktıklarını belirten ev sahibi Cebeli Balin, birinin 5 yavru dünyaya getirdiğini belirterek, "Misafir tilkimiz 5 yavru dünyaya getirdi. Sadece güneşli günde dışarıya çıkıyorlar. Biz de misafirlerimiz olan tilkilerimize yiyecek veriyoruz" dedi.