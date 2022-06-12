Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu - Son Dakika
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Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu

12.06.2022 10:52

- Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu Odunluğa giren yılanı yakalamak için ekipler seferber oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde odunluğa kaçan 2 metrelik yılan ekipleri seferber etti.

- Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu

Odunluğa giren yılanı yakalamak için ekipler seferber oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde odunluğa kaçan 2 metrelik yılan ekipleri seferber etti. Odunların aktarılmasının ardından yakalanan siyah yılan bu kez de çuvala konulması sırasında itfaiyeciler zor anlar yaşadı.

İlçede pazartesi günü Dolbazlar Mahallesinde piknik yapan hemşireyi yılanın sokmasının ardından, Manavgat merkez ve mahallelerinden sık sık yılan ihbarları gelmeye başladı. Yılan ihbarlarını değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yılanı bularak yakalayabilmek için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Üzerlerinde özel kıyafet, eldiven ve sıpa şeklinde malzemeler bulunan ekipler, yakaladıkları yılanları yerleşim alanına uzak bölgelerde doğaya bırakıyor.

Şelale Mahallesi 3540 sokak adresinden gelen yılan ihbarına giden itfaiye ekibi, Musa Şenol isimli vatandaşa ait ikametin önünde bulunan odunluktaki yılanı ararken sıcak havanında etkisiyle zor anlar yaşadı. Çocukların ve vatandaşların heyecanlı bekleyişi arasında odunluktaki tüm odunları dışarı çıkaran ve aktaran itfaiye görevlileri, yılanı bulduktan sonra bu kez de yakalamak için çaba harcadı.

Çuvala girmemek için uzun süre direndi

Yakalanan ve dışarı çıkarılan yaklaşık 2 metre boyundaki karayılan, çuvala girmemek için uzun süre direndi. Bir ara itfaiyecilerin elinden kaçan ve yeniden yakalanan yılan, çuvala konulduktan sonra olay yerindeki vatandaşlar derin bir oh çekti. İtfaiye ekipleri yakalayarak çuvala koydukları yılanı yerleşim yerlerine uzak bir bölgede doğal hayata bıraktı.

Yetkililer, geçen yıl yaşanan yangının ardından birçok mahalleden yılan ihbarı geldiğini, yılanların yangın bölgesinde gölge ve yiyecek bulamadığı için şehir merkezine inmiş olabileceğini belirttiler.

Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu - Son Dakika

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