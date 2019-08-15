Son Dakika Haberleri: Odunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdi
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Odunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdi

13 dakika önce

- Odunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdi Mahalleli yangın söndürmek için seferber olduMALATYA - Malatya'da bir odunlukta başlayan yangın kısa sürede çevredeki bahçelere yayıldı.

- Odunlukta başlayan yangın 10 hektar alanı küle çevirdi
Mahalleli yangın söndürmek için seferber oldu
MALATYA - Malatya'da bir odunlukta başlayan yangın kısa sürede çevredeki bahçelere yayıldı. Geniş bir alana yayılan ve 10 hektar alanı küle döndüren alevleri kontrol etmek için mahalle halkı da itfaiye ekipleri de seferber oldu.
Edinilen bilgiye yangın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Vaizpınar Cami mevkisindeki bir odunlukta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin bölgedeki yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler büyük mücadelede verirken, vatandaşlarda ellerine aldıkları kazma ve küreklerle itfaiye ekiplerine yardım etti.
Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu kış mevsimi için istiflenen 10 ton odun ile tonlarca saman da küle döndü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
İtfaiye, Malatya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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