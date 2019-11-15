Son Dakika Haberleri: Odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü
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Odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşkoz Köyünde odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşkoz Köyünde odunlukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Beşkoz Köyünde Eyüp İn'e ait evin ahırında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yaşanılan olayı fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ahır kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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