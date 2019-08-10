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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

8 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesi bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesi bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 1066 sokakta bir evin bahçesinde bulunan odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler alevler binaya sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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