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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, bir binanın terasında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.

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Adıyaman'da, bir binanın terasında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın terasındaki odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yaşanılan olayı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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