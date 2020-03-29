Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Odunlukta çıkan yangın korkuttu
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 1386 sokakta Vedat Tekil'e ait evin bahçesinde bulunan odunluktan bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti 23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü