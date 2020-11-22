Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde ikamet eden Ali K'ya ait 2 katlı ikametin çatı kısmında bulunan odunlukta yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN