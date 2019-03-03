Son Dakika Haberleri: Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

19 dakika önce

Şanlıurfa'da bir evin üstündeki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Şanlıurfa'da bir evin üstündeki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesinde yaşandı. Bir evin üstündeki odunlukta yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında barakanın içindeki odunların yandığı belirlendi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:24 Kaynak: İHA

Eyyübiye, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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