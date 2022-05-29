Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu. - Son Dakika
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Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.

29.05.2022 19:41
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.

BURSA'da 2 katlı ahşap evin odunluğunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

BURSA'da 2 katlı ahşap evin odunluğunda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatte kontrol altına aldığı yangında, asırlık olduğu belirtilen ahşap ev küle döndü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 194 sokakta bulunan Nihat Şahin'e (83) ait 2 katlı ahşap evin odunluğunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Eskiden ahır olarak kullanıldığı öğrenilen odunlukta çıkan yangın, kısa sürede eve sıçradı. Alevler ahşap evi tamamen sardı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın 2,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. 100 yıllık olduğu ve tamamı çam ağacı ile kerpiçten yapıldığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Nihat Şahin ile eşi Nazire Şahin'in (80) yangın sırasında tarlada oldukları öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının, kesin çıkış sebebi araştırılıyor.


Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu.
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Kaynak: DHA

Nihat Şahin, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odunlukta çıkan yangında asırlık ahşap ev kül oldu. - Son Dakika


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